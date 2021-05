Не с Джошуа: Фьюри официально подписал контракт на новый бой

Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) официально подписал контракт на бой с американцем Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 KO). Как сообщается в Twitter промоутерской компании Top Rank, встреча двух супертяжей состоится 24 июля в Лас-Вегасе на новом стадионе Allegiant на 65 000 мест.

✍️ Contract signed

🗓 July 24

📍 Las Vegas

🥊 #FuryWilder3@Tyson_Fury 🤜🤛 @BronzeBomber



Once more and for all. pic.twitter.com/5wSYOe4VJ5