Не с Джошуа: Фьюри официально подписал контракт на новый бой

Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) официально подписал контракт на бой с американцем Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 KO). Как сообщается в Twitter промоутерской компании Top Rank, встреча двух супертяжей состоится 24 июля в Лас-Вегасе на новом стадионе Allegiant на 65 000 мест.

Первый бой Фьюри против Уайлдера в 2018 году по итогам 12 раундов завершился вничью, хотя многие фанаты бокса считают, что Деонтей должен был побеждать нокаутом.

Во втором поединке в феврале 2020 года британец победил в седьмой трехминутке. Однако возникли разногласия по поводу хлопающих перчаток Фьюри, которыми он бил Вайлдера. Оказалось, что рефери не следил за экипировкой.

"Этот парень - мазохист. Он идиот. Его полностью уничтожили в нашем последнем бою, и он хочет этого снова и снова. Он говорит людям, что я сломал ему череп, я повредил его плечо, я травмировал ему бицепс, но он хочет снова попасть в ринг со мной. Это одно из двух. Он абсолютно сумасшедший или любит наказания", – прокомментировал Фьюри подписание в интервью boxing247.com.

Стоит отметить, что не смотря на уверенные заявления в своей силе, Тайсон не хотел давать Уайлдеру контракт на реванш. Он говорил, что ему будет легко победить, но тем не менее подписал контракт на третий бой лишь тогда когда это его обязал сделать арбитражный суд.

"Я должен избить Уайлдера лучше, чем в прошлый раз, так как тогда ему мало досталось. В этот раз я собираюсь его размазать в несколько раз сильнее", – подытожил Фьюри.

Напомним, Тайсон Фьюри должен был подраться с Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Однако из-за решения американского суда Фьюри теперь будет вынужден встретиться с Уайлдером.

В свою очередь Джошуа проведет защиту своих поясов в поединке с обязательным претендентом по линии Всемирной боксерской организации (WBO) Александром Усиком.