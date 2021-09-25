Усик - Джошуа: онлайн видеотрансляция чемпионского боя

Небитый украинский боксер Александр Усик (18-0, 13 КО) в субботу, 25 августа, проведет свой третий бой в супертяжах. Соперником 34-летнего крымчанина станет британский чемпион WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).

Встреча состоится на лондонском стадионе футбольного клуба "Тоттенхэм". Начало матча в 23:45. OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть онлайн-трансляцию мегафайта за 4 чемпионских пояса.

Комментировать поединок будут Владимир Кобельков и тренер по общей физической подготовке Валентин Литвинчук.

Для тех читателей, кто впервые сталкивается с просмотром по системе "Pay-per-view (плата за просмотр) OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с подробной инструкцией, как посмотреть бой в Украине.

Видео дня

Накануне состоялась традиционная пресс-конференция, на которой Александр заговорил на украинском языке. Также прошла церемония взвешивания.

После этого боксеры приняли участие в первой битве взглядов.

Стоит отметить, что у букмекеров коэффициент на победу британца вырос в день боя и составляет 1,44. Показатель украинца серьезно упал и теперь равен 3,25.