Усик – Джошуа 2: промоутер сделал заявление о месте проведения боя

Команды Александра Усика (19-0, 13 КО) и Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) рассматривают три варианта для места проведения реванша между боксерами. При это наименее вероятно, что поединок состоится в Великобритании, ведь такой расклад является наименее выгодным с финансовой точки зрения.

Об этом рассказал промоутер Джошуа Эдди Хирн в интервью YouTube-каналу Pro Boxing Fans. Он подтвердил информацию о том, что решению по проведению боя будет принято в течение ближайших 10 дней.

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"Безусловно, у нас уже существует договоренность о поединке, он состоится на 100%. В ближайшее время мы вам сообщим все детали. Дата 23 июля в Саудовской Аравии – это один из вариантов, которые у нас есть на столе. Также у нас есть опции на Ближнем Востоке, в Лондоне и Лас-Вегасе. Сейчас мы работаем над разными контрактами, общаемся с командой Усика, у которой есть веское слово по поводу места проведения боя", – сказал Хирн.

Напомним, что осенью прошлого года Александр Усик сенсационно победил Энтони Джошуа единогласным решением судей. Наш соотечественник стал чемпионом мира во второй для себя весовой категории.

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ выяснили, что реванш Усик – Джошуа будет перенесен на месяц. В свою очередь, жена Александра Усика Екатерина рассказала фанатам о том, как война повлияла на чемпиона мира, буквально истощив его.

В России войну в Украине назвали "отвлекающими обстоятельствами" для Усика и его подготовки к поединку против Джошуа.