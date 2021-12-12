Украинский супертяж проиграл тяжелым нокаутом во 2-м раунде. Видео

Максим Иншаков
Бокс
2 минуты
5,8 т.
Александр Тесленко

Известный украинский супертяж Александр Тесленко (17-2, 13 KO) проиграл американцу Джареду Андерсону (11-0, 11 KO). Со-главный поединок вечера бокса Top Rank Boxing, организованном на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, завершился досрочно.

Александр Тесленко

С первых секунд 22-летний Андерсон доминировал в ринге, обрабатывая нашего соотечественника.

Андерсон доминировал в ринге
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Во втором раунде 29-летний уроженец Черновцов пропустил комбинацию джеб – правый хук – левый хук, которая стала фатальной.

Тесленко пропустил боковой

После третьего удара Александр как подкошенный упал лицом вниз в ринг.

Бой завершился нокаутом

Наш соотечественник нашел в себе силы подняться, но рефери, увидев шатающегося украинца, не стал продолжать бой, присудив победу американскому бойцу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре позапрошлого года Тесленко потерпел сенсационное поражение от 38-летнего американца Шонделла Уинтерса на вечере бокса в канадском Онтарио.

Александр Тесленко (слева)

​Для нашего соотечественника эта неудача стала первой на профессиональном ринге. Тесленко считался явным фаворитом поединка, на кону которого стоял чемпионский пояс Североамериканской боксерской ассоциации (NABA) в супертяжелом весе.

Ломаченко победил Комми

Отметим, что главным боем стала встреча Василия Ломаченко и ганца Ричарда Комми. 12-раундовый поединок по очкам выиграл украинец.

СШАНью-ЙоркАлександр Тесленко