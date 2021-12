Украинский супертяж проиграл тяжелым нокаутом во 2-м раунде. Видео

Известный украинский супертяж Александр Тесленко (17-2, 13 KO) проиграл американцу Джареду Андерсону (11-0, 11 KO). Со-главный поединок вечера бокса Top Rank Boxing, организованном на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, завершился досрочно.

С первых секунд 22-летний Андерсон доминировал в ринге, обрабатывая нашего соотечественника.

Во втором раунде 29-летний уроженец Черновцов пропустил комбинацию джеб – правый хук – левый хук, которая стала фатальной.

После третьего удара Александр как подкошенный упал лицом вниз в ринг.

Наш соотечественник нашел в себе силы подняться, но рефери, увидев шатающегося украинца, не стал продолжать бой, присудив победу американскому бойцу.

HE FROZE HIM 😵@TeamBigBabyy just took out Oleksandr Teslenko in devastating fashion. 🔥#LomaCommey | LIVE on ESPN pic.twitter.com/wEe6M5IPzb