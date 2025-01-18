Как и Рейган в 1985-м, Трамп в 2025-м будет проводить инаугурацию не перед Капитолием, а непосредственно в его ротонде.

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Объявленная причина — та же, что и тогда, то есть ожидаемая холодная погода, но сам факт ссылки Дональда на Рональда означает не просто СИМВОЛИЧНОЕ повторение, а именно ЖЕЛАННУЮ символику.

Можно даже и не сомневаться: кабы в ротонде была в своё время инаугурация не Рейгана, а Байдена, никакие минус 20 или минус 30 не заставили бы Трампа проявить такую же заботу о согражданах, почётных гостях, собаках, полицейских и лошадях.

Зачёт.

Как и за мир между Израилем и ХАМАСом с освобождением заложников! Начало хорошее, добрый знак.

Напомню в этой связи, что инаугурация Рейгана — правда, первая — тоже совпала во времени с освобождением заложников: американских в Тегеране.