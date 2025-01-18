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Александр Кирш
Александр Кирш
Экономист

Блог | 40 лет спустя, или Трамп начинает свой второй срок так же, как начинал свой второй срок Рейган

40 лет спустя, или Трамп начинает свой второй срок так же, как начинал свой второй срок Рейган

Как и Рейган в 1985-м, Трамп в 2025-м будет проводить инаугурацию не перед Капитолием, а непосредственно в его ротонде.

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Объявленная причина — та же, что и тогда, то есть ожидаемая холодная погода, но сам факт ссылки Дональда на Рональда означает не просто СИМВОЛИЧНОЕ повторение, а именно ЖЕЛАННУЮ символику.

Можно даже и не сомневаться: кабы в ротонде была в своё время инаугурация не Рейгана, а Байдена, никакие минус 20 или минус 30 не заставили бы Трампа проявить такую же заботу о согражданах, почётных гостях, собаках, полицейских и лошадях.

Зачёт.

Как и за мир между Израилем и ХАМАСом с освобождением заложников! Начало хорошее, добрый знак.

Напомню в этой связи, что инаугурация Рейгана — правда, первая — тоже совпала во времени с освобождением заложников: американских в Тегеране.

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