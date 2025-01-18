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Блог | В Украине уже были миротворцы: какой ошибки нужно избегать
Кстати, в 1918 г. в Украине тоже были миротворцы – немецкие и австрийские войска, которые защищали нас от москалей. И все было благостно. А наша Ненька на фоне, извините, бардака, царившего на территории бывшей Российской империи, выглядела очень и очень прилично.
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Але все змінилося в листопаді 1918 р., коли німецькі й австрійські війська були виведені. Наші місцеві соціалісти захотіли такого ж бардаку, як і на інших теренах Російської імперії (а ми що гірші!) й відкрили шлях на українські землі.
Отже, робіть висновки. На миротворців надійся, але свій розум май.
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