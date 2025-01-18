Разбиты фасады и окна, сгоревшие авто и огромная воронка: фоторепортаж с места атаки окупантов по Киеву

Россия в субботу, 18 января, нанесла ракетный удар по Киеву. В результате обстрела в Шевченковском районе столицы есть погибшие и пострадавшие, повреждены здания, сгорели авто.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. Жители столицы призвали не игнорировать воздушную тревогу.

Так, утром субботы, 18 января, страна-террорист Россия нанесла удар по столице Украины. В городе работали силы ПВО, однако обломки сбитых ракет упали в Шевченковском районе столицы.

В результате обстрела было повреждено здание вестибюля станции метро "Лукьяновская", ТРЦ "Квадрат", ресторан МакДональдс, образовалась глубокая воронка, а также в домах вокруг выбило окна. К сожалению, в результате обстрелов погибли и пострадали гражданские.

Кроме того, был поврежден магистральный водопровод – поэтому улицу и площадь перед входом в вестибюль подземки буквально затопило. Поэтому часть жителей столицы временно была без водоснабжения.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители, фиксирующие очередное военное преступление РФ, а также коммунальщики, убирающие обломки и мусор.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве утром 18 января прогремели мощные взрывы. В Украине в это время была объявлена масштабная тревога из-за угрозы баллистики, в столице работала ПВО.

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