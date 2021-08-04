Украина за день поднялась на 24 позиции в медальном зачете Олимпиады-2020

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Другие виды спорта
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Украина на Олимпиаде-2020

Благодаря золотой награде украинского борца Жана Беленюка и еще трем наградам наших спортсменов сборная Украина поднялась с 61-й на 37-ю позицию в неофициальном медальном зачете Олимпиады-2020. По общему количеству наград (18) наша страна уже повторила достижение Игр в Рио в 2016 году. Тогда было 2 "золота", 5 "серебра" и 4 "бронзы".

Медальный зачет (позиции с 1-й по 17-ю)
Медальный зачет (позиции с 18-й по 37-ю

В среду, 4 августа, кроме Беленюка украинцев своими успехами порадовали синхронистки и борцы.

Видео дня
Жан Беленюк
Марта Федина и Анастасия Савчук

  • В вольной борьбе"бронза" у борчихи Ирины Коляденко. 22-летняя спортсменка из Ирпеня победила в утешительном финале.

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