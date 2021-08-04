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Украина за день поднялась на 24 позиции в медальном зачете Олимпиады-2020
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Благодаря золотой награде украинского борца Жана Беленюка и еще трем наградам наших спортсменов сборная Украина поднялась с 61-й на 37-ю позицию в неофициальном медальном зачете Олимпиады-2020. По общему количеству наград (18) наша страна уже повторила достижение Игр в Рио в 2016 году. Тогда было 2 "золота", 5 "серебра" и 4 "бронзы".
В среду, 4 августа, кроме Беленюка украинцев своими успехами порадовали синхронистки и борцы.
Борец Парвиз Насибов, проиграв в финале сопернику из Ирана, завоевал "серебро".
Плавчихи Марта Федина и Анастасия Савчук стали бронзовыми призерками в соревнованиях дуэтов.
В вольной борьбе"бронза" у борчихи Ирины Коляденко. 22-летняя спортсменка из Ирпеня победила в утешительном финале.