Украина за день поднялась на 24 позиции в медальном зачете Олимпиады-2020

Благодаря золотой награде украинского борца Жана Беленюка и еще трем наградам наших спортсменов сборная Украина поднялась с 61-й на 37-ю позицию в неофициальном медальном зачете Олимпиады-2020. По общему количеству наград (18) наша страна уже повторила достижение Игр в Рио в 2016 году. Тогда было 2 "золота", 5 "серебра" и 4 "бронзы".

В среду, 4 августа, кроме Беленюка украинцев своими успехами порадовали синхронистки и борцы.

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Борец Парвиз Насибов , проиграв в финале сопернику из Ирана, завоевал "серебро".

Плавчихи Марта Федина и Анастасия Савчук стали бронзовыми призерками в соревнованиях дуэтов.