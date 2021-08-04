Мировой рекорд в историческом для Украины финале! Что происходит на ОИ-2020 4 августа: все подробности

В среду, 4 августа, Олимпийские игры в Токио продолжились 12-м днем соревнований, в рамках которого разыгрываются 17 комплектов медалей. Для Украины ключевыми моментами станут золотые финалы борцов Парвиза Насибова и Жана Беленюка, бронзовый финал их коллеги Ирины Коляденко, а также борьба за медали в легкой атлетике и артистическом плавании.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям следить за главными событиями Игр в Токио с помощью нашей хроники.

Украинка Людмила Лузан уверенно финишировала первой в квалификации в каноэ-одиночках на 200 метров и вышла в полуфинал. За место в заплыве за медали она поборется 5 августа.

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Ее коллега Анастасия Четверикова закончила гонку четвертой и продолжит борьбу в четвертьфинале.

В байдарках-одиночках наши соотечественницы Юлия Юрийчук и Мария Повх выступили в квалификации на дистанции 500 метров. Обе спортсменки не попали в полуфинал, придя на финиш пятой и четвертой, соответственно. Они все еще имеют шансы зацепиться за медали.

Анна Рыжикова (53,48) и Виктория Ткачук (53,79) заняли пятое и шестое места, соответственно, в историческом для Украины финале в беге с барьерами на 400 метров – впервые две представительницы нашей страны вышли в финал в этой дисциплине. Победительницей гонки стала американка Сидни Маклафлин, которой удалось побить мировой рекорд. Она преодолела дистанцию за 51,46 секунды.

Представительница Украины в борьбе Татьяна Кит ярко начала выступления в вольной борьбе в категории до 57 кг, положив свою соперницу из Туниса Сивар Бусету на лопатки в 1/8 финала.

Напомним, что на счету Украины 6 бронзовых и 1 серебряная медаль Олимпиады в Токио. Третьи места на соревнованиях заняли дзюдоистка Дарья Белодед, шпажист Игорь Рейзлин, стрелки Елена Костевич и Олег Омельчук, пловец Михаил Романчук, теннисистка Элина Свитолина и Алла Черкасова, которая выступает в вольной борьбе.

Единственное "серебро" завоевал Романчук на дистанции 1500 метров вольным стилем.

Как сообщал OBOZREVATEL, главными событиями 10-го олимпийского дня стали фиаско украинской легкоатлетки Марины Бех-Романчук и феноменальный старт борцов на Играх.