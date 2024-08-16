'Украинец слишком умный': в России назвали проблему Фьюри в реванше с Усиком

Бывший чемпион мира Григорий Дрозд посоветовал Тайсону Фьюри (34-1-1, 24 КО) действовать первым номером в реванше с Александром Усиком (22-0, 14 КО). По словам россиянина, Цыганский король, как называют британского боксера, обязан это сделать, чтобы перекрыть поражение в первом бое.

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Об этом Дрозд заявил в комментарии пропагандистскому изданию Russia Today. Представитель страны-агрессорки отметил, что Усик обладает невероятно высоким боксерским IQ, поэтому для Фьюри будет бесполезно строить тактику вокруг одного нокаутирующего удара.

"Британец обязан по-чемпионски заявить о своих правах на пояса. Если он прибавит в этом, то составит оппоненту серьезную конкуренцию. А если опять будет отсиживаться – снова уступит. Украинец слишком умный и дисциплинированный боксёр. Просто ждать его и пытаться поймать одним ударом – плохая идея. Понятное дело, что Фьюри всегда способен нокаутировать соперника. Мы понимаем, что подобный исход возможен. Но глупо выстраивать тактику на поединок из расчёта на лаки-панч. Нельзя выходить на ринг с мыслью об одном удачном попадании", – сказал Дрозд.

Напомним, что в первом поединке Усик победил Фьюри раздельным решением судей – 114:113, 113:114, 115:112 – и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Через месяц после боя украинец был вынужден отказаться от пояса Международной федерации бокса (IBF), за который 21 сентября Энтони Джошуа (26-3, 23 КО) и Даниель Дюбуа (21-2, 20 КО).

Позже стало известно, что IBF не оставила выбора Усику. Эта ситуация возмутила главу Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дану Уайта. Сам украинец впервые прокомментировал свое решение. Фьюри и Усик проведут реванш 21 декабря. Уже известны фантастические призовые за второй поединок боксеров.

Наш соотечественник поделился ожиданиями от второго боя с Тайсоном и ответил на обвинения в мошенничестве во время боя с Фьюри 18 мая. Кроме того, Александр прокомментировал травму, которую получил в поединке.

Украинец огласил свой радикальный план на продолжение карьеры после реванша с Тайсоном. Усик назвал самый сложный момент боя с британцем. Также наш боксер откровенно высказался о своем сопернике.

Как сообщал OBOZ.UA, тренер Сергей Лапин рассказал, чего ждет от реванша Александра Усика и Тайсона Фьюри. Сам боксер вернулся в Украину и получил подарок от ВСУ.

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