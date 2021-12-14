У Усика отреагировали на "организацию" россиянином реванша с Джошуа в Киеве

Генеральный директор K2 Promotions Александр Красюк не смог дать однозначный ответ на предложение российского бизнесмена Максима Мернеса компенсировать все убытки организаторам боя-реванша между Александром Усиком (19-0, 13 КО) и Энтони Джошуа (24-2, 22 КО). Сын основателя пирамиды МММ Сергея Мавроди предложил выкупить часть билетов НСК "Олимпийский", если этот поединок состоится в Киеве.

Красюк во время пресконференции перед турніром K2 Promotions остался в недоумении от такого поворота и поинтересовался, есть ли номер телефона Мернеса.

"Кто это вообще такой? О ком идет речь? Давайте я сперва ознакомлюсь с тем, что в публикации, кто автор, и о чем там идет речь", – заявил Красюк.

Промоутер ответил утвердительно на вопрос, предпринимаются ли какие-то шаги, чтобы Усик и Джошуа подрались в Киеве,

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"На самом деле мы много чего делаем и нам хочется, чтоб этот поединок прошел в столице Украины. На самом деле мы не просто хотим – это мечта и Усика, и Красюка, и Кличко – всех нас, чтоб поединок наши соотечественники, киевляне могли посетить шоу такого масштаба, сравнимое с финалом Лиги чемпионов", – отметил Александр Красюк.

Месяц назад 26-летний Мернес дал интервью Дмитрию Гордону, в котором резко раскритиковал руководство РФ за аннексию Крыма. После этого на бизнесмена в РФ завели уголовное дело.

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае 2020 года Мернеса избил украинский боец смешанных единоборств Аскар Можаров. Наш соотечественник случайно встретил россиянина во время прогулки по Пхукету, Таиланд.

25 сентября Усик победил Джошуа и завоевал титулы чемпион мира WBA, WBO, IBF и IBO.

Сразу после поражения команда Джошуа активировала опцию реванша на второй бой с украинцем.

Спустя некоторое время промоутер Фьюри Боб Арум предложил Энтони отказаться от немедленного реванша с Усиком, чтобы позволить украинцу и его клиенту подраться за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Сам Усик в одном из интервью признавался, что был бы невероятно рад подраться именно с Цыганским королем, как называют британца.

WBC во вторник, 7 декабря, издал приказ о начале открытых переговоров для боя за титул чемпиона в супертяжелом весе между Тайсоном Фьюри и обязательным претендентом Диллианом Уайтом.