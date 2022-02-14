'Цыгане его захватили': Усик похвастался чемпионским поясом и передал привет Фьюри. Видео

Украинский боксер Александр Усик (19-0, 13 КО) получил чемпионский пояс Всемирной боксерской ассоциации (WBA), который он добыл в поединке против британца Энтони Джошуа (24-2, 22 КО). Наш соотечественник эмоционально отреагировал на посылку из организации и пообещал собрать всю коллекцию трофеев, став абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Соответствующее видео распространила промоутерская компания K2 Promotions. Усик, рассматривая титул, сделал заявление в адрес британца Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО), который владеет поясом Всемирного боксерского совета (WBC).

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Украинец выразил уверенность в том, что ему удастся объединить все четыре самых престижных чемпионских пояса. "Малой, ну, добро пожаловать домой. Я тебя отвезу, ты познакомишься со своими братьями, которые тебя долго ждут. Единственный наш брат где-то ходит... Цыгане его захватили. Но мы его вызволим", – сказал Усик.

Напомним, в сентябре 2021 года Александр победил Энтони Джошуа единогласным решением судей. Украинец стал чемпионом мира во второй для себя весовой категории.

Промоутеры Усика и Фьюри пытались договориться о проведении боя за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Однако после месяца переговоров стороны не пришли к соглашению.

Теперь украинец обязан дать реванш Джошуа. Ожидается, что повторный поединок Александра против британского оппонента состоится весной нынешнего года.

Как сообщал OBOZREVATEL, букмекеры изменили котировки на реванш между Александром Усиком и Энтони Джошуа. В то же время Тайсон Фьюри объявил имя своего следующего соперника.