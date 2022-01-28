"Реальность такова": у Джошуа засыпали обвинениями Фьюри из-за боя с Усиком

Британский чемпион Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) не имеет желания выходить в ринг против украинца Александра Усика (19-0, 13 КО). Уроженец Манчестера избегал конкретных переговоров по организации поединка, а лишь занимался болтовней.

Такое мнение выразил промоутер Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) Эдди Хирн в интервью iFL TV. Он отметил, что его клиент, который должен провести реванш с украинцем, был готов отойти в сторону, дабы Фьюри и Усик определи абсолютного чемпиона мира супертяжелого дивизиона.

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"Нам предложили план и я был готов увидеть долгосрочное соглашение, чтобы рассмотреть какой-то план, который дал бы Джошуа возможность сразиться с победителем боя Фьюри – Усик. Но реальность такова, что именно Тайсон Фьюри решил, что он не хочет драться с Усиком в следующем бою. Говорит он вам это или нет, но это правда. Он не хотел драться с Александром Усиком. Сначала в марте он хотел драться с кем-то одним, теперь он хочет драться с Диллианом Уайтом. Он меняет свое мнение каждый день", – сказал Хирн.

Напомним, британский супертяж проиграл Александру Усику в сентябре минувшего года и потерял чемпионские пояса по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной федерации бокса (IBF).

Сразу после поединка Джошуа активировал опцию о реванше, которая была прописана в контракте. Ожидается, что второй поединок Энтони и Александра состоится весной нынешнего года.

Как сообщал OBOZREVATEL, Энтони Джошуа пообещал победить Александра Усика в реванше и вернуть себе чемпионские пояса. До этого промоутер украинца Александр Красюк намекнул, что его клиент может избежать реванша с Джошуа и подраться с Тайсоном Фьюри.