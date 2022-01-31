Реванш Усик – Джошуа: букмекеры изменили котировки на бой

Украинец Александр Усик (19-0, 13 КО) утвердился в роли фаворита реванш с британцем Энтони Джошуа (24-2, 22 КО). Аналитики после того, как стало известно о том, что у нашего соотечественника сорвался поединок против Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО), обновили котировки на его бой с Джошуа.

Если раньше коэффициент на победу Усика в реванше составлял 1,44, то сейчас он опустился до 1,40. На успех же британского экс-чемпиона можна теперь поставить с котировкой 2,80 (было – 2,75). Ничья же по-прежнему оценивается индексом 17,00.

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Ожидается, что второй бой Усика и Джошуа состоится весной нынешнего году. Точная дата должна была быть названа до Нового года, но она все еще остается неизвестной.

Напомним, украинский боксер сенсационно победил британца в сентябре 2021 года единогласным решением судей. Усик стал чемпионом мира во второй для себя весовой категории, завоевав пояса по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной федерации бокса (IBF).

Как сообщал OBOZREVATEL, Тайсон Фьюри официально объявил о том, что его следующим соперником станет соотечественник Диллиан Уайт (28-2, 19 КО). При этом стало известно, что Энтони Джошуа отказался от отступных за то, чтобы дать подраться Фьюри с Усиком за звание абсолютного чемпиона мира.