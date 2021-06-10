Тренер Усика прокомментировал "желание покончить с собой" у Ломаченко

Валентин Литвинчук, тренер по физической подготовке, работающий с украинским супертяжем Александром Усиком, опроверг слова абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО) о "суицидальных наклонностях Ломаченко". Американец в одном из интервью заявил, что после их боя у Василия возникало желание покончить с собой.

По мнению украинского специалиста эта информация не соответствует никакой действительности. В качестве аргументов Литвинчук привел описание подготовки Ломаченко к ближайшему бою с японцем Накатани.

"Какие-то суицидальные наклонности у Ломаченко? Это бред. Вася абсолютно кайфует, тренируется, ездит на рыбалку, бегает по 20 километров каждый день. Где здесь суицидальные наклонности?" – сказал Литвинчук в эфире Youtube-канал неКАРАтэ.

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Недавно Василий Ломаченко поднял в США флаг родного города и нарвался на ссору с американцами.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский экс-чемпион в трех весовых категориях вернется в ринг 26 июня. Букмекеры уже опубликовали ставки на поединок Ломаченко - Накатани.

Напомним, Василий Ломаченко свой крайний бой провел в октябре минувшего года, уступив Теофимо Лопесу и потерял все свои чемпионские пояса.

Как сообщал OBOZREVATEL, отец Теофимо Лопеса заявил о том, что его сын готов дать реванш Василию Ломаченко.