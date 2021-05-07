Ломаченко – Накатани: букмекеры назвали фаворита боя

Украинский боксер Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) считается явным фаворитом противостояния с японцем Масайоши Накатани (19-1, 10 КО).

Возвращение нашего экс-чемпиона в трех весовых категориях на ринг запланировано на 26 июня, а букмекеры уже опубликовали ставки на поединок.

Аналитики уверены, что украинец не испытает проблем с соперником. На победу Василия предлагается коэффициент 1,08. Показатели на успех Накатани достигают уровня 7,70. А ничья оценивается котировкой 34,00.

Отметим, что поединок состоится в американском Лас-Вегасе. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя Ломаченко – Накатани.

Напомним, Василий Ломаченко в октябре минувшего года проиграл американцу Теофимо Лопесу и потерял все свои чемпионские пояса.

Как сообщал OBOZREVATEL, отец Теофимо Лопеса заявил о том, что его сын готов дать реванш Василию Ломаченко.