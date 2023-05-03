Стало известно "о скором конце" Василия Ломаченко

Абсолютный чемпион в легком весе Дэвин Хэйни (29-0, 15 КО) считает, что Василий Ломаченко (17-2, 11 КО) больше никто в этом весовом дивизионе. По мнению американца, закат карьеры украинца близок.

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"Лома не хочет продавать бой. Я знал, что он будет молчать. Ему следует вести себя тихо, так как он на пути к своему концу. До свидания", - цитирует Хэйни badlefthook.com.

Дэвин не видит угрозы для себя ни от одного из действующих легковесов.

"Я не хочу смотреть ни на кого из парней из легкого дивизиона. Я не хочу сосредотачиваться на них, потому что они должны пройти через меня. Я держу ключи от легкого дивизиона. Я создал его структуру. Раньше нужно было договариваться о бое с одним парнем, потом с другим, потому что один пояс был здесь, второй там. Когда пришел Девин Хейни, он все уладил. Я теперь здесь босс. Я заправляю всем. Хочешь чего-то добиться в легком дивизионе, ты должен пройти через меня", - добавил американский боец.

Поединок Девина и Василия пройдет 20 мая в американском Лас-Вегасе. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя Ломаченко – Хэйни. Ориентировочное начало – в 6:00 воскресенья, 21 мая, по киевскому времени.

Ранее стало известно, что в Украине отказались транслировать бой Ломаченко – Хэйни. Компания Megogo также назвала причины такого шага. Наши любители бокса бурно отреагировали на такое решение. Также было раскрыто, сколько украинец заработает за поединок.

Как сообщал OBOZREVATEL, Девин Хэйни заявил, что уничтожит Василия Ломаченко в бою 20 мая. Кроме того, букмекеры снизили шансы украинца на победу в поединке

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