Стало известно, сколько точно заработает Ломаченко за бой с Хэйни

Украинский боксер Василий Ломаченко (17-2, 11 КО) за бой против против обладателя титулов WBC, WBA, IBF и WBO в легком весе Девина Хэйни (29-0, 15 КО) гарантировано заработает 3 млн долларов США, сообщает ESPN. Гонорар чемпиона составит 4 млн.

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Ранее в СМИ мелькало сообщение, что Василию за поединок с Девином заплатят всего 900 000 долларов США.

Как сообщал OBOZREVATEL, после победы в своем крайнем бою над американцем Джемейном Ортисом Лома получил 2 млн долларов.

До этого, в декабре 2021-го победил ганца Ричарда Комми (30-4-1, 27 КО) единогласным решением судей. Тогда Вася заработал $750 000.

Рекордный гонорар в карьере Василия был выплачен за бой с Теофимо Лопесом (США) в октябре 2020 года. В этой битве украинец проиграл три чемпионских титула, но разбогател на 3 250 000 долларов.

Напомним, что бой Ломаченко - Хэйни состоится в ночь на 21 мая в американском Лас-Вегасе. На территории Украины показ поединка будет бесплатным.

Накануне состоялось официальная процедура взвешивания, на которой Хэйни едва не устроил драку с Ломаченко. Американский чемпион внезапно сильно толкнул украинского претендента.

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