Российский боксер за 45 секунд победил "самым позорным нокаутом" года. Видео

Непобедимому российскому тяжеловесу Абдулкериму Эдилову (4-0, 4 КО) понадобилось всего 45 секунд для того, чтобы нокаутировать ганского боксера Ричарда Ларти (14-5). Поединок в столице Чечни завершился досрочно.

В первом раунде Ларти так старался угодить местным организаторам, что упал в нокаут еще до момента удара.

На видео видно, что ганец начал имитировать тяжелое повреждение еще до того момента, как перчатка россиянина коснулась его виска.

Ларти так вошел в роль, что решил не подниматься на ноги. Его унесли с ринга на носилках.

В комментариях пользователи высмеяли такую победу, назвав поступок ганского спортсмена "самым позорным нокаутом" года.

