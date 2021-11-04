Российский боксер за 45 секунд победил "самым позорным нокаутом" года. Видео

Непобедимому российскому тяжеловесу Абдулкериму Эдилову (4-0, 4 КО) понадобилось всего 45 секунд для того, чтобы нокаутировать ганского боксера Ричарда Ларти (14-5). Поединок в столице Чечни завершился досрочно.

В первом раунде Ларти так старался угодить местным организаторам, что упал в нокаут еще до момента удара.

Видео дня

На видео видно, что ганец начал имитировать тяжелое повреждение еще до того момента, как перчатка россиянина коснулась его виска.

Ларти так вошел в роль, что решил не подниматься на ноги. Его унесли с ринга на носилках.

В комментариях пользователи высмеяли такую победу, назвав поступок ганского спортсмена "самым позорным нокаутом" года.

Heavyweight Abdulkerim Edilov (4-0, 4 KO's) needed just 45 seconds before Richard Lartey (14-5) laid down giving Edilov a KO-1 victory in Grozny, Russia. Lartey was removed from the ring on a stretcher at the conclusion of the bout pic.twitter.com/EjyR8p5JGi — Tim Boxeo (@TimBoxeo) November 3, 2021

"Я знаю, что людям смешно это видеть, но на самом деле тут нет ничего веселого. Бойцов вроде Ларти нужно исключить из спорта, так как всякая коррупция разрушает бокс. Его лицензия должна быть отозвана, и промоутеры никогда не должны давать ему больше работу. Отвратительное мошенничество и позор. У этого парня должна быть нулевая гордость", – написал один из юзеров.

Как сообщал OBOZREVATEL, два бойца Contender Series Йонас Билхариньо и Ханаан Кавайхэ стали настоящими звездами интернета после редчайшего двойного нокдауна.