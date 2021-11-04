Российский боксер за 45 секунд победил "самым позорным нокаутом" года. Видео

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Бокс
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Ричарда Ларти проиграл Абдулкериму Эдилову

Непобедимому российскому тяжеловесу Абдулкериму Эдилову (4-0, 4 КО) понадобилось всего 45 секунд для того, чтобы нокаутировать ганского боксера Ричарда Ларти (14-5). Поединок в столице Чечни завершился досрочно.

Абдулкерим Эдилов победил Ричарда Ларти

В первом раунде Ларти так старался угодить местным организаторам, что упал в нокаут еще до момента удара.

Ларти упал в нокаут
Видео дня

На видео видно, что ганец начал имитировать тяжелое повреждение еще до того момента, как перчатка россиянина коснулась его виска.

Ларти имитировал повреждение

Ларти так вошел в роль, что решил не подниматься на ноги. Его унесли с ринга на носилках.

Российский боксер за 45 секунд победил "самым позорным нокаутом" года. Видео

В комментариях пользователи высмеяли такую победу, назвав поступок ганского спортсмена "самым позорным нокаутом" года.

"Я знаю, что людям смешно это видеть, но на самом деле тут нет ничего веселого. Бойцов вроде Ларти нужно исключить из спорта, так как всякая коррупция разрушает бокс. Его лицензия должна быть отозвана, и промоутеры никогда не должны давать ему больше работу. Отвратительное мошенничество и позор. У этого парня должна быть нулевая гордость", – написал один из юзеров.

Пользователи возмущены

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