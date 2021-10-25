На Bellator 269 оконфузились с флагом России перед боем Емельяненко

Организаторы турнира смешанных единоборств (ММА) Bellator 269, который в минувшую субботу состоялся в Москве угодили в комичную ситуацию во время выхода на канвас российского спортсмена Кирилла Сидельникова. 33-летний боец проводил поединок в предварительном карде главного события вечера, в котором легендарный Федор Емельяненко подрался с Тимоти Джонсоном.

Сидельников выходил на бой с шотландцем Рэб Трусдэйл. Устроители шоу при этом вывели на экран фотографию россиянина и флаг Ирландии, к которой Кирилл не имеет никакого отношения, сообщает Чемпионат.com.

Видео дня

Сам спортсмен выразил свое недовольство этой ситуацией. "Обидно и прискорбно. Хорошо, что я не заметил, что выходил под флагом Ирландии. Я все-таки патриот своей страны, я не раз стоял под гимн своей страны. Выходить под ирландским флагом совсем не комильфо", – сказал Сидельников.

Любопытно, что конфуз не обошел и шотландского бойца. Трусдэйла "вывели" под флагом Франции. Отметим, что Кирилл Сидельников выиграл поединок всего за две минуты, отправив соперника в нокаут.

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный россиянин Федор Емельяненко нокаутировал американца Тимоти Джонсона в первом раунде боя на Bellator 269.