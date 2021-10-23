Емельяненко брутально нокаутировал Джонсон в первом раунде на Bellator 269. Видео

Легендарный российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко (40-6-0) добыл очередную победу в профессиональной карьере. 45-летний спортсмен в Москве расправился с американцем Тимоти Джонсоном (15-8-0), нокаутировав соперника уже в первом раунде.

Поединок проходил в рамках вечера ММА Bellator 269. Емельяненко считался фаворитом дуэли. Ставки на его победу принимались с коэффициентом 1,70. А на успех Джонсона предлагалась котировка 2,20.

Бой начался с разведки. Пропустив несколько ударов по корпусу, россиянин в конце второй минуты стартового раунда провел два точных удара в голову соперника, от которых Джонсон рухнул на канвас. Рефери тут же остановил поединок и зафиксировал победу Федора.

Видео дня

🐐The Last Emperor scores the KO in Moscow!



What a moment for Fedor, in Bellator’s historic first Russian event.#Bellator269 pic.twitter.com/gZq4pH5bMa — BellatorMMA (@BellatorMMA) October 23, 2021

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