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Блог | Я горжусь этими "подростками", которые вышли на площади Украины
Подростки говорите?
За деньги говорите?
За НАБУ и САП говорите?
Да нет, глубоко, глубочайше, как Марианская впадина, Вы заблуждаетесь.
Власть.
Заблуждается.
Я горжусь этими "подростками", которые вышли на улицы и площади Украины.
Я всегда говорил, они лучше нас, лучше меня, эти 18-35 летние Граждане Украины.
Они вышли за справедливость и достоинство.
Против коррупции и автократии.
Банальная фраза, Украина – не Россия.
Но это факт.
Задумайтесь.
Крепко задумайтесь.
И депутаты-кнопкодавы, и чиновники.
Они, эти "подростки" – будущее Украины.
Им строить новую страну.
Ради этого воюют наши парни.
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