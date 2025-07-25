Подростки говорите?

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За деньги говорите?

За НАБУ и САП говорите?

Да нет, глубоко, глубочайше, как Марианская впадина, Вы заблуждаетесь.

Власть.

Заблуждается.

Я горжусь этими "подростками", которые вышли на улицы и площади Украины.

Я всегда говорил, они лучше нас, лучше меня, эти 18-35 летние Граждане Украины.

Они вышли за справедливость и достоинство.

Против коррупции и автократии.

Банальная фраза, Украина – не Россия.

Но это факт.

Задумайтесь.

Крепко задумайтесь.

И депутаты-кнопкодавы, и чиновники.

Они, эти "подростки" – будущее Украины.

Им строить новую страну.

Ради этого воюют наши парни.