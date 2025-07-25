Коридоры кончаются стенкой

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Сначала только факты, потом их интерпретация, затем прогноз, а после — пожелание.

В сентябре в Беларуси пройдут совместные с Россией учения "Запад-2025", а также непосредственно связанные с ними "Взаимодействие-2025", "Поиск-2025" и "Эшелон-2025". В мае 2025 года Балтийский флот уже провел крупные учения, а сейчас начались новые учения под названием "Июльский шторм". На фронте в Украине практически исчезли все танки, между тем их производство и восстановление не прекращено. Значит, они где-то накапливаются Происходит модернизация и укрепление ж/д путей, мостов, строительство новых веток в направлении границ со странами Балтии. Создаются крупные полевые госпитали, склады горюче-смазочных материалов и боеприпасов в Беларуси и Калининградской области В Калининграде прошли учения по гражданской обороне. Воссоздан Московский и, что гораздо важнее, Ленинградский военный округ. Призыв перестал был сезонным (весна-осень) и стал круглогодичным. Началась массированная зачистка полуофициальных телеграм-каналов. Готовится отключение WhatsApp (а возможно и Телеграм) с переходом на отечественный Мах

Теперь интерпретация:

Нападение России на Украину в 2014 и в 2022 году началось под прикрытием военных учений. Путин не так боится войны, военная экономика уже работает на полную мощность, как он боится мира — когда вся построенная пирамида рухнет, с фронта вернутся сотни тысяч солдат с оружием, а оправдывать репрессии будет нечем. В Совбезе уверены, что эстонцы, литовцы и латыши сопротивляться не будут так, как украинцы. К тому же у них отсутствует тот боевой опыт, который есть сегодня только у двух стран в мире — России и Украины. Плюс огромная "пятая колонна". Так как все решения в НАТО принимаются коллективно, то всегда есть надежда "заболтать" их принятие с помощью надежных друзей Путина — Венгрии и Словакии. И готов ли Париж умирать за Каунас? Прорубание коридора в Калининград вместе с "возвращением в родную гавань" Латвии, Литвы и Эстонии, а также окончательное присоединение Беларуси, плюс четыре "новые" области в Украине можно продать электорату за полную и окончательную победу. Путин всегда действует одинаково — в сложной ситуации он удваивает ставки, чтобы было, чем торговаться.

Теперь прогноз. За чем нужно очень внимательно следить:

Резкое усиление пропаганды, направленной на русскоязычное население стран Балтии. Обвинения в "геноциде", "ущемлении прав", "нацизме". Создание фейковых новостей о готовящемся "нападении НАТО на Калининград" или "провокациях против Беларуси". Это вы на нас хотели напасть первыми. Я сейчас покажу на карте, откуда готовилось нападение. Вполне возможно перемирие в Украине. Трамп, чертяка, победил — дайте парню Нобелевскую премию. И быстрая переброска сил в Беларусь Возможен просто переход России к обороне — у Украины нет сил сейчас для перехода к контратакам. Возможно показательное наземное испытание ядерного оружия где-нибудь на Новой Земле. Если что — мы вдарим Возможно, что никто не будет объявлять мобилизацию — просто повесток будет приходить в несколько раз больше. А ты докажи! Нужно внимательно следить за увеличением объема работы военкоматов. Даже границы закрывать не надо — просто не смогут выехать молодые люди призывного возраста. Начнутся массированные кибератаки на государственные учреждения, банки и энергетическую инфраструктуру стран Балтии с целью посеять хаос и панику. Возможны взрывы на военных складах. Особое внимание за Нарвой, где около 90% населения — русскоязычные. Возможно провозглашение "Нарвской народной республики". Все это будет проведено под соусом — это внутренне дело Эстонии, НАТО — не лезь.

А теперь предложение:

Скрыть подготовку операции такого размера физически невозможно. Как только появятся доказательства подготовки вторжения, необходимо:

Financial Times в феврале сообщала, что Трамп планирует вывести войска США из Латвии, Литвы и Эстонии, чтобы "задобрить" Путина. Делать этого нельзя ни в коем случае. Напротив, необходим ввод войск и других стран НАТО. Нападение на них будет означать нападение сразу на все ведущие страны НАТО, что автоматически активирует 5-ю статью и лишает РФ надежды на "локальный конфликт". Руководство НАТО должно громко заявить, что будет сражаться за страны Балтии так же, как за Париж или Лондон. Никакой говорильни и коллективных обсуждений. Все командование силами НАТО должно быть передано в одни руки и готово моментально применить силу. В случае, если эти меры не остановят агрессора, необходимо быть готовым к нанесению первого удара по скоплениям российских войск перед атакой. Как это сделал Израиль в Шестидневной войне. Если НАТО не выполнит свое главное обязательство по 5-й статье в отношении Литвы, Латвии или Эстонии, то НАТО как военный союз прекратит свое существование в тот же день. Польша, Финляндия, Румыния и другие страны восточной Европы поймут, что гарантии безопасности — фикция. Они немедленно начнут либо создавать собственные ядерные арсеналы, либо искать сепаратного мира с Россией. Цена бездействия для Запада будет несравнимо выше, чем цена решительного военного ответа.