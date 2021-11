В UFC состоялся редчайший двойной нокдаун. Видео

Два бойца Contender Series Йонас Билхариньо и Ханаан Кавайхэ стали настоящими звездами интернета, после своего матча в Лас-Вегасе. Contender Series – это часть Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), которое предназначено для привлечения многообещающих или интересных талантов в главный промоушен.

Билхариньо и Кавайхэ одновременно нанесли удары ниже пояса в такой причудливой последовательности, которая поразила даже руководителя UFC.

Оба парня нанесли одновременные удары в пах и одновременно упали на пол в агонии. В сети это назвали самым редким нокдауном в истории.

Уайт вместе с помощниками Миком Мейнардом и Шоном Шелби признался, что они были ошеломлены увиденным.

Это был не единственный яркий момент матча. На четвертой минуте третьего раунда Билхариньо эффектно нокаутировал соперника, завершив шоу впечатляющим ударом ногой в голову.

