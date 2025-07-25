Переломный момент. Глобальная геополитическая ситуация продолжает все больше и больше характеризоваться ростом глубинных противоречий между ведущими мировыми центрами влияния. За бесконечным информационным шумом теряются действительно значимые процессы, а именно вероятное приближение новой мировой войны в которой будут воевать российско-китайский альянс против сил НАТО.

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По мнению высших лиц из командных структур стран Запада, уже 2027 год станет периодом "самых опасных времен с 1945 года".

Удивляться здесь нечему: описана рядовая логика работы ВПК США, применительно к сроку президентских полномочий американского президента. Трамп сейчас специально рядится в тогу миротворца, дабы посодействовать своим военным спонсорам накопить сил для крупных военных акций через 1-1,5 года. Здесь сразу ряд существенных вопросов, самый интересный из которых: где будет протекать глобальная эскалация?

Первое, что приходит на ум, так это выпадение из потенциальных зон боевых действий Ближнего Востока. Здесь произошло падение режима Асада в Сирии, ослабление Израилем сил иранских прокси в Ливане и Йемене, победоносная 12-дневная война против Ирана, которая тем не менее специально сохранила ретроградный режим иранских мулл. Израиль своими оборонными и наступательными действиями обезопасил себя. Теперь здесь, в регионе Ближнего Востока царит иная логика: политическая нормализация с последующим массированным заходом под израильской эгидой американского бизнеса, в том числе в СаудовскуюАравию.

Вторая вероятная точка эскалации – война России против Украины с целью уничтожения ее государственности и обретения сухопутного плацдарма для вторжения в Европу с целью отбрасывания НАТО на рубежи до 1999 года, и восстановление буферной зоны в частичных параметрах ОВД. Если Украине и странам-союзникам не удастся остановить экспансионистские амбиции истощенного Кремля, то, задействовав китайские подкрепления россияне могут расширить войну за пределы Украины. Используя фактор деморализации Запада вполне возможно глубокое вклинивание российских армий в глубь территорий стран ЕС. Но уже появились слухи о супер оружии Запада, в т.ч. для оказания военной помощи ВСУ. Пока иностранная помощь Украине имеет ограниченный характер. Идет война прежнего поколения, если отбросить составляющую дронов, и в этой войне Россия не побеждает от слова совсем.

Потуги военщины Путина в войне против Украины кровавы, страшны, одиозны, но с точки зрения глобального влияния неубедительны. Россия увязла в развязанной бойне, и будет за это долго-долго расплачиваться. Вероятно по этой причине 50-дневный ультиматум Трампа и "Стамбул-3" путинцами рассматривается куда более серьезно, чем прошлые идеи сворачивания войны.

Похоже там приходит осознание катастрофических ошибок, а может просто китайская партия во власти сдает позиции.

Здесь как раз и третья возможная зона большой войны: прямое военное противостояние США и Китая. Администрация Трампа видит именно в китайцах своего глобального соперника, чьи позиции необходимо подорвать, а влияние нейтрализовать. Россия и умеренное противодействие ей в 2022-2024 гг. были лишь тренировкой перед действительно переломным моментом – битвой с величиной условно сопоставимой с США по ряду параметров. Россия, которая себя осквернила вторжением в Украину, фактически выведена из игры, также как и Иран. Китай постепенно изолируют, и будут отрезать от партнеров на Глобальном Юге.

В Пекине понимают, что их ожидает мощнейшая битва, а потому прилагают усилия для продления войны РФ против Украины для выигрыша времени. Но как известно как веревочки не виться, а времени этого осталось год-полтора. Похоже даже великий геополитик Путин наконец начал догонять расклад.