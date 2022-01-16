Российский боксер рассказал, как побил Усика, отправив дважды в нокдаун

Российский боксер среднего веса Матвей Коробов рассказал в эфире YouTube-канале "Студия бокса Виктора Ялимова" как разобрался с украинцем Александром Усиком. По словам Коробова, он уверенно победил крымчанина в полуфинале чемпионате Европы в 2006 году в болгарском Пловдиве.

Усик и Коробов дрались в весовой категории до 75 кг. Поединок завершился досрочно.

"Если я не ошибаюсь, то я выиграл еще до четвертого раунда. Если превышаешь разрыв 15-20 очков, то останавливают бой в виду явного преимущества. Если не ошибаюсь, то было два нокдауна. Один был точно в конце второго раунда. В конце третьей трехминутки я уже набрал нужное количество очков и бой был остановлен", – сказал 39-летний уроженец Оротукана (Магаданская обл).

Видео дня

Матчей запомнил Усика высоким, видным парнем.

"Я помню его хорошо и его тренера. Фамилию не вспомню, но очень тепло ко мне относился. Здоровался, желал удачи. Чувствовалось по энергетике, что хороший человек. Саня пошел после этого чемпионата по нарастающей вверх. Он был сложным соперником. Не было легко, потому что парень был рослый и было заметно, что он не был для этой категории. Больше для 81. Но он был тогда молодой, все через это проходят", – подытожил Коробов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 сентября Усик победил Джошуа и завоевал титулы чемпиона мира WBA, WBO, IBF и IBO.

Украинский боксер благодаря этому стал обладателем титулов во второй для себя весовой категории. Ранее крымчанин был сильнейшем в тяжелом весе.

После этого вместе с Василием Ломаченко Александр улучшил свои позиции в топ-10 свежего рейтинга профессионалов независимо от весовой категории (Р4Р), который опубликовал американский медиагигант ESPN.

Сразу после поражения команда Джошуа активировала опцию реванша на второй бой с украинцем.

Спустя некоторое время промоутер Фьюри Боб Арум предложил Энтони отказаться от немедленного реванша с Усиком, чтобы позволить украинцу и его клиенту подраться за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Сам Усик в одном из интервью признавался, что был бы невероятно рад подраться именно с Цыганским королем, как называют британца.

WBC во вторник, 7 декабря, издал приказ о начале открытых переговоров для боя за титул чемпиона в супертяжелом весе между Тайсоном Фьюри и обязательным претендентом Диллианом Уайтом.

Отметим, что 4 января Фьюри в коротком обращении назвал себя Королем Саудовской Аравии, объявил о возвращении и анонсировал "на подходе" большие новости.

В комментарии с этой новостью пришел Усик и на вопрос "С кем подерется Фьюри в Саудовской Аравии?" уроженец Крыма ответил большими буквами: "Со мной".