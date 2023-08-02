Решил потроллить россиян? Усик ответил на вопрос о завершении карьеры

Объединенный чемпион мира супертяжелого веса Александр Усик (20-0, 13 КО) вновь заговорил о том, что в будущем может выдвинуть свою кандидатуры на пост президента Украины. Говоря о завершении карьеры, боксер отметил, что намерен реализовать свою главную цель – завоевать все пояса дивизиона.

Видео дня

Об этом Усик заявил в интервью порталу TNT Sports. Он подчеркнул, что звание абсолютного чемпиона мира станет его наследием в мировом спорте, после которого он завершит выступления на ринг. При этом Александр пока не имеет планов, чем будет заниматься дальше.

"Это мой путь. Я должен закончить свой путь, и звание абсолютного чемпиона – часть этого пути. Когда я его закончу, не знаю, что произойдет. Наверное, я пойду другим путем, еще одним. Может быть, я стану главным тренером сборной и буду готовить украинских боксеров к Олимпийским играм, а может быть, выдвину свою кандидатуру в президенты", – заявил Усик.

Напомним, 26 августа Усик проведет обязательную защиту своих титулов против Даниеля Дюбуа (19-1, 18 КО) во Вроцлаве. В случае победы Александр надеется провести объединение всех поясов супертяжелого веса в бою с Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 КО).

Ранее Усик с иронией уже высказывался о возможности пойти в президенты, чем всполошил российские пропагандистские СМИ. Кроме того, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев назвал пиаром слова нашего боксера. А бывший чемпион мира в тяжелом весе Григорий Дрозд выдал пропаганду о том, что Усик станет президентом Украины только по решению США.

Как сообщал OBOZREVATEL, чемпиона ОИ из РФ Александра Тихонова высмеяли в сети после того, как он обозвал клоуном Александром Усика и рассказал о нищите в Украине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и в Viber. Не ведитесь на фейки!