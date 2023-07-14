'Не суверенная страна': экс-чемпион мира из РФ процитировал российскую пропаганду об Украине

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Григорий Дрозд отметился пропагандистскими высказываниями об Украине, назвав ее не суверенной страной. Российский экс-боксер таким образом отреагировал на ироничные слова Александра Усика о том, что он хотел бы баллотироваться в президенты.

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В интервью порталу Metaratings фанат диктатора Владимира Путина повторил бредовые штампы самого президента РФ, а также российских так называемых журналистов о том, что Украина находится под внешним управлением. По мнению Дрозда, прийти к власти Усик может только по решению американских властей.

"Пожелание смелое, но при том, что происходит на политической арене Украины, одного пожелания Александра недостаточно. Сейчас, я думаю, что это из области фантастики. Если не брать ситуацию, при которой руководство Америки решит сменить действующего президента и поставить новую фигуру. Даже дети сегодня понимают, что Украина – не суверенная страна, а руководство страны полностью управляемо извне. Возможно, Александр действительно хочет что-то изменить, но на данный момент это невозможно. Это зависит только от руководства Америки", – сказал Дрозд.

Ранее бывший чемпион мира в тяжелом весе Денис Лебедев повторил глупость Владимира Жириновского о том, что Украины не будет существовать в будущем, и повторил нарративы кремлевской пропаганды о Евросоюзе, где "спешат жениться на кошечках, собачках".

Как сообщал OBOZREVATEL, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев назвал пиаром слова Александра Усика о желании баллотироваться в президенты и пожаловался на то, что "Украина озлоблена по отношению к нам".

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