Объединенный чемпион мира супертяжелого веса Александра Усик (20-0, 13 КО) вызвал переполох среди российских пропагандистов после того, как в шутливой форме заявил о желании баллотироваться в президенты Украины. Слова нашего боксера были растиражированы всеми государственными медиа страны-агрессорки.

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В комментарии YouTube-каналу Seconds Out 36-летний Усик ответил на вопрос, что будет делать, если его бой с Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 КО) не состоится. Наш чемпион с явной иронией отметил, что готов вернуться в тяжелый вес, снова собрать все пояса, а затем стать главой государства.

"Да, в этом случае я спущусь в тяжелый вес. Снова стану абсолютным чемпионом мира, потом завяжу и пойду баллотироваться в президенты! Зеленский? Зеленский спокоен, потому что у него есть сила", – сказал Усик.

Пропагандистские информационные агентства страны-агрессорки ТАСС и РИА "Новости", издание "Известия" процитировали украинского боксера, включив его высказывание в список главных новостей дня.

Отметим, что перед этим Усик высмеял бой Фьюри с бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Фрэнсисом Нганну и вызвал на ринг звезду смешанных единоборств Конора МакГрегора.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 августа Александр Усик проведет обязательную защиту чемпионских поясов в поединке против британца Даниеля Дюбуа (19-1, 18 КО). Соперник украинца заявил, что увидел страх в глазах нашего соотечественника во время дуэли взглядов.

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