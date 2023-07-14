Чемпион ОИ из РФ пожаловался на то, что 'Украина озлоблена по отношению к нам', нелепо высмеяв Усика

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев назвал пиаром слова Александра Усика о желании баллотироваться в президенты страны. При этом бывший биатлонист пожаловался на то, что "Украина сейчас настолько озлоблена по отношению к нам", отметив, что Россия в этом не виновата.

Видео дня

Об этом Васильев заявил в комментарии пропагандистскому информационному агентству РИА "Новости". Победитель Игр в Сараево-84 и Калгари-88 в составе эстафетной команды добавил, что ему смешно наблюдать за высказываниями Усика, не уловив иронии в словах нашего боксера.

"Когда человек не имел жизненного и профессионального опыта в политике и пытается быть руководителем, это вызывает улыбку и разочарование. Никто не знает, что будет дальше со страной. Думаю, что заявление Александра Усика – это пиар, попытка заявить о себе и привлечь дополнительное внимание. Вряд ли это поможет отношениям с Россией. К сожалению, Украина сейчас настолько озлоблена по отношению к нам, хотя они сами приложили к этому руку. Чтобы изменилось отношение к России, должно пройти много времени", – сказал Васильев.

Ранее бывший чемпион мира в тяжелом весе Денис Лебедев повторил глупость Владимира Жириновского о том, что Украины не будет существовать в будущем, и повторил нарративы кремлевской пропаганды о Евросоюзе, где "спешат жениться на кошечках, собачках".

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов высказался об Александре Усике.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и в Viber. Не ведитесь на фейки!