'Геостратег в трусиках': чемпиона ОИ из РФ высмеяли в сети после того, как он обозвал клоуном Усика и рассказал о нищите в Украине

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов оскорбительно высказался в адрес объединенного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика. Бывший биатлонисты из страны-агрессорки назвал идиотизмом желание боксера стать президентом Украины, не уловив иронии в словах нашего соотечественника, и стал посмешищем в сети.

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Об этом Тихонов со свойственной себе озлобленностью заявил в интервью пропагандистскому информационному агентству РИА "Новости". Россиянин, который яро поддерживает войну в Украине, также нелепо высмеял мэра Киева Виталий Кличко и президента Украины Владимира Зеленского.

"Большего идиотизма придумать невозможно. Уже есть один боксер – мэр Киева. Разворовали и развалили все. Это просто караул, нищета, столько людей покинули страну. Решение Усика у меня не вызывает ничего, кроме смеха. Занимайтесь своим делом. Украина – богатейшая земля, и когда болваны и клоуны правят государством, то страна никогда не восстановит экономику. Ну будет еще один клоун. Я с большим уважением отношусь к спортивным результатам, но занимайся своим делом. Очень сомневаюсь, что у него есть такие знания", – сказал Тихонов.

Читатели портала Sports.ru откровенно высмеяли олимпийского чемпиона. Они напомнили Тихонову, что в Украине существуют конкурентные выборы, а экономика самой России едва дышит.

"Допустить, что это был просто прикол от Усика, Тихонову и ему подобным интеллекта не хватает", "Тихонов, а помнишь Рейгана? То же клоуном называли", "Лучше уж каждые четыре года менять клоунов, чем никогда не менять геостратега в трусиках", "Зато можно хотя бы выбирать среди болванов", "Ироничный комментарий, учитывая состояние экономики РФ", – пишут в комментариях.

Ранее бывший чемпион мира в тяжелом весе Денис Лебедев повторил глупость Владимира Жириновского о том, что Украины не будет существовать в будущем, и повторил нарративы кремлевской пропаганды о Евросоюзе, где "спешат жениться на кошечках, собачках".

Как сообщал OBOZREVATEL, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев назвал пиаром слова Александра Усика о желании баллотироваться в президенты и пожаловался на то, что "Украина озлоблена по отношению к нам".

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