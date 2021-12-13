Рефери боя Ломаченко – Комми насмешил сеть реакцией на атаку украинца. Видео

Американский рефери Стив Уиллис вновь стал звездой соцсетей после поединка украинца Василия Ломаченко (16-2, 11 КО) и ганца Ричарда Комми (30-4, 27 KO). Судья повеселил фанатов бокса своей реакцией на удары нашего соотечественника.

Уиллис оскалился во время одной из атак Ломаченко, а момент попал в прямую трансляцию. Видео было опубликовано на YouTube-канале KalakawTv. За сутки ролик набрал свыше 200 тысяч просмотров и почти две с половиной тысячи лайков.

Видео дня

Отметим, что Уиллис не в первый раз попадает в подобную ситуацию. Он очень эмоционально реагирует на действия боксеров во время боя. Помимо работы боксерского рефери американец занимается стендапом.

Напомним, Василий Ломаченко победил Ричарда Комми единогласным решением судей – 117-110, 119-108, 119-108. Украинский боксер завоевал пояс интерконтинентального чемпиона мира в легком весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO).

Как сообщал OBOZREVATEL. Василий Ломаченко угодил в громкий скандал, выйдя без флага Украины на объявление победителя боя с Комми. После поединка украинец признался, кому посвятил победу.

При этом решение Василия поднять флаг Белгород-Днестровского вызвало жесткую реакцию со стороны украинцев. В частности, раскритиковал Ломаченко легендарный Владимир Кличко.