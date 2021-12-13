Патриот или сатанист? Соцсети жестко отреагировали на Ломаченко без флага Украины в ринге

После 16-й победы Василия Ломаченко на профессиональном ринге – в ночь на 12 декабря над Ричардом Комми – подавляющее количество отзывов в украинском сегменте соцсетей вызвал не сам успех боксера, а его празднование на ринге с флагом Белгорода-Днестровского. 33-летний уроженец Одесской области уже второй раз подряд побеждает без флага Украины. Летом он также поступил, нокаутировав японца Накатани.

В соцсетях поступок Ломы вызвал в основном негативную реакцию. В частности, на странице OBOZREVATEL в Facebook в большинстве отзывов украинского боксера критиковали. В самых первых комментариях Василия называли сепаратистом, ватником и даже сатанистом. Как известно, он поддерживает УПЦ Московского патриархата.

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Флаг Белгорода-Днестровского похож на испанский. Некоторые отзывались о нем грубовато, а другие призывали к уважению.

Впрочем, находилось немало и поклонников Ломы, которые поздравляли Васю с победой и призывали не цепляться к нему, а обратить внимание, например, на "патриотов в Верховной Раде".

Кто-то отмечал "честность" боксера, а кто-то писал об общности взглядов Ломаченко и Усика.

Сам Лома не придал значение факту появления на арене без флага Украины и поблагодарил тех, кто "делает нас сильнее и добрее".

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Ломаченко объяснил, ради кого добыл победу над Комми.

В то же время Владимир Кличко высказался о решении Ломаченко касательно флага Украины. Легендарного боксера возмутил поступок соотечественника.