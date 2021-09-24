Промоутер Джошуа объяснил, чем отличаются поединки британца против Усика и Кличко

Промоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) Эдди Хирн заявил, что поединки его клиента против Владимира Кличко (64-5, 53 КО) и Александра Усика совершенно не похожи между собой. По словам главы компании Matchroom Boxing, в 2017 году во время боя с легендой украинской бокса ЭйДжей сильно нервничал и не обладал большим количеством навыков.

Об этом промоутер заявил в интервью на YouTube-канале Luckypunchnet. Он отметил, что тогда в арсенале у Джошуа были только ударная мощь и храбрость.

"Это вообще разные бои. Когда Джошуа дрался с Владимиром Кличко он вообще не понимал, что делать. У него тогда было 17 профи-боев. Он очень нервничал, ведь сражался с боксером, который является легендой, который был доминантом дивизиона. У Джошуа тогда не было навыков вообще, только храброе сердце и удар", – рассказал Хирн.

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Что касается противостояния с Усиком, то промоутер считает, что, несмотря на опыт и навыки Джошуа, Усик сможет показать лучший бокс в своей карьере.

"Сейчас же у Джошуа есть навыки, есть опыт, он мыслит уже намного лучше, он знает, что нужно делать в ринге. Однако Усик – это гений. Я думаю, в субботу ты увидишь один из лучших боев Усика в карьере. Украинцу не нужно притираться к сопернику, он вообще не нервничает, от этого он сделает бой еще круче", – подытожил Хирн.

В 2017 году Владимир Кличко провел последний поединок в своей профессиональной карьере. Тогда он проиграл британскому боксеру техническим нокаутом в 11-м раунде.

Напомним, что бой между Усиком и Джошуа пройдет в субботу, 25 сентября, в Лондоне. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию противостояния. Ориентировочное время начала – в 23:45 по киевскому времени.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в столице Великобритании прошла традиционная пресс-конференция перед поединком. На нее Александр пришел в костюме суперзлодея Джокера и отвечал на вопросы на украинском языке.

Джошуа признался, что ему нравится украинский стиль и наши соотечественники перед тем, как принять участие в первой дуэли взглядов.