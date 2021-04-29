Кличко – Джошуа: как прошел захватыващий последний бой в карьере Владимира

29 апреля 2017 года легендарный украинец Владимир Кличко (64-5, 53 КО) провел свой последний бой в профессиональной карьере против британца Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) в Лондоне.

Противостояние, в котором на кону стояли чемпионские пояса WBA Super, IBF и IBO, прошел в бескомпромисной борьбе. Первые четыре раунда на судейских записках остались за Джошуа, а в пятом наш соотечественник оказался в нокдауне, но сумел подняться и восстановиться, несколько раз пробив защиту соперника.

Уже в шестой трехминутке Кличко-младшему удалось отправить ЭйДжея на канвас. Украинец не стал добивать британца и вскоре за это поплатился. Джошуа долгое время не мог прийти в себя и отдал нашему соотечественнику несколько раундов, но в 11-м Владимир снова оказался в тяжелом нокдауне, пропустив мощный апперкот. Наш боксер два раза поднимался с настила, но уже не мог достойно отвечать сопернику, который зажал его возле канатов и начал добивать, вынудив рефери остановить бой.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший тренер Кличко-младшего Джонатон Бэнкс рассказал, о чем может жалеть Владимир после поединка с Джошуа.