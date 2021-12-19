Президент "Руха" про украинских боксеров: Беринчик красавец, не то, что те два гопника московских

Президент львовского футбольного клуба "Рух" Григорий Козловский поздравил украинского чемпиона WBO International в легком весе Дениса Беринчика (16-0, 9 КО) с победой над россиянином Исой Чаниевым (15-4, 7 КО). В тоже время Григорий Петрович раскритиковал поведение Александра Усика и Василия Ломаченко.

Свой комментарий Козловский оставил в Instagram "Брутального футбола".

"Красавец, поздравляем. Не то, что те два гопника московских, которые являются тупыми ва*никами, со своими попами-ФСБшниками. А вот Беринчик – настоящий казак", – написал Козловский.

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Как сообщал OBOZREVATEL, чемпион WBO International в легком весе Денис Беринчик (15-0, 9 КО) защитил свой титул, одолев россиянина Ису Чаниева (15-3, 7 КО).

Встреча в Броварах на ринге ТРЦ "Терминал" завершилась победой украинца по очкам: 116:112, 118:110, 118:111.

12 декабря украинский чемпион WBO International Василий Ломаченко после победы над ганцем Ричардом Комми вынес в ринг не флаг Украины, а знамя Аккермана (ныне Белгород-Днестровский). Этот момент вызвал большое нарекание в соцсетях.

Сам 12-раундовый поединок в Нью-Йорке на легендарной арене Madison Square Garden прошел всю дистанцию и завершился победой украинца по очкам 117:110, 119:108, 119:108.

Василий не раз демонстрировал свою любовь к РФ и однажды выложил видео с российским спецназом.

В 2020 году Ломаченко вместе с Усиком снялись в российском фильме "Здравствуй, брат, Христос Воскресе!", в котором назвали Украину и Россию едиными.