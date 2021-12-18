Беринчик победил россиянина в чемпионском бою

Чемпион WBO International в легком весе Денис Беринчик (15-0, 9 КО) защитил свой титул. Напряженный бой против россиянина Исы Чаниева (15-3, 7 КО) в Броварах на ринге ТРЦ "Терминал" завершился победой украинца по очкам: 116:112, 118:110, 118:111.

Беринчик очень сильно зарядился на бой и старался работать комбинациями, максимально вкладываясь в удары. У Чаниева прошло несколько боковых в голову, но сильного ущерба украинцу они не доставили.

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Со второго раунда в ринге начался настоящий махач. Оба боксеры забыли про защиту, демонстрируя открытый бокс, безрассудно бросаясь в размен ударами. Агрессором был россиянин, захвативший центр ринга мощно работая по корпусу Дениса. Наш соотечественник старался демонстрировать более техничный ответ.

Беринчик очень грамотно работал в защите, в то время как Чаниев не стеснялся идти в ближний бой, максимально наполняя силой свои удары. Денис отвечал и боковыми и джебами. Трехминутка завершилась отличной боковой плюхой от Дениса.

В четвертом отрезок скорости немного упали. Оба бойца лишь на последних секундах вновь зарубились у канатов.

Постепенно преимущество стало переходить к боксеру из Краснодона. Чаниев периодически пытался вновь навязать открытый бокс и Денис на это поддавался, несмотря на предостережения тренера. За 25 секунд серийная атака немного потрясла россиянина. В тоже время встречный прямой серьезно разбил (или скорее всего сломал) нос украинцу.

В 6-м раунде Иса старался по максимуму использовать это преимущество, работая джебом. Затишье в ринге чередовалось открытой рубкой.

Чаниев очень хорошо работал корпусом, выдерживая многочисленные "выстрелы" Дениса. В тоже время украинский спортсмен грамотно двигался на ногах. Направление боя менялось за раунд по несколько раз.

В начале 8-й трехминутке Беринчик потянулся за сопернику и пропустил несколько силовых хуков.

К 9-му раунду боксеры заметно подустали. Чаниев встречал удары с опущенными руками, что едва не стоило ему досрочной победой. Денис отлично провел свои атаки, заставляя россиянина отбиваться в углу ринга.

В чемпионских раундах Беринчик иногда останавливался, чем разу пользовался его соперник, отвешивая боковые удары. Денис также не отставал, работая короткими хуками по челюсти.

Как сообщал OBOZREVATEL, свою предыдущую защиту пояса украинец провел в октябре 2020-го, победив румына Виорела Симиона (22-3, 9 КО).

Напомним, в июле Беринчик дебютировал в кулачных боях. В своем первом поединке в этом виде единоборств 33-летний боксер одолел бывшего бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Артема Лобова.

Свой крайний бой Денис провел против Хосе Санчеса (18-2, 7 КО).

До этого украинский боксер бился в феврале, успешно защитив титул в бою против чемпиона Аргентины Эктора Эдгарда Сармьенто (21-2-0, 14 КО).

12-раундовый поединок на ринге ТРЦ "Терминал" в Броварах завершился победой украинца по очкам: 117:111, 117:112, 118:110.