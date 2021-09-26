"Пояса едут домой": появилось видео с Усиком после боя против Джошуа

Украинский боксер Александр Усик, который в субботу, 25 сентября, одержал победу над британцем Энтони Джошуа, опубликовал первое видео после боя в социальной сети. Он поблагодарил украинцев за поддержку.

"Пояса едут домой", – сказал он на своей странице в Instagram. Он отметил, что очень любит болельщиков за их яркие слова и пожелал им добра (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Боксер также показал видео, на котором медики зашивают ему рану над глазом. Травму Усик получил во время боя с Джошуа.

Отметим, что украинский боксер Александр Усик (19-0, 13 KO) победил британца Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) и стал обладателем четырех чемпионских поясов в супертяжелом весе. Поединок в Лондоне на стадионе футбольного клуба "Тоттенхэм" завершился единогласным решением судей 117-112, 116-112, 115-113.

Видео дня

OBOZREVATEL вел онлайн-трансляцию поединка за титулы Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной федерации бокса (IBF) и Международной боксерской организации (IBO).

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на победу украинского боксера Александра Усика над британцем Энтони Джошуа. На победу украинца также отреагировал мэр Киева и знаменитый боксер Виталий Кличко.