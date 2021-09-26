Кличко отреагировал на сенсационную победу Усика

Легендарный украинский боксер Виталий Кличко поздравил Александра Усика с победой над Энтони Джошуа. Мэр Киева отметил важность этого успеха для нашей страны.

Об этом Кличко-старший написал на своей странице в социальной сети Facebook. Экс-спортсмен поздравил всех болельщиков с сенсационной победой соотечественника.

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"Друзья! Поздравляю Александра Усика, который получил четыре чемпионских пояса в супертяжелом весе. Это был самый сложный поединок в карьере Александра. И он вырвал победу в последних раундах, вернув пояса в Украине. Слава Украине!" – написал Виталий Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик победил Энтони Джошуа единогласным решением судей.