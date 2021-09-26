'Украина возвращает свое! Саня, спасибо!' Появилась реакция Зеленского на победу Усика

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на победу украинского боксера Александра Усика над британцем Энтони Джошуа. Наш спортсмен стал обладателем сразу четырех чемпионских поясов в супертяжелом весе, а глава государства отметил, что "Украина возвращает свое".

Соответствующий пост появился на странице украинского президента в Facebook. Зеленский выразил свою благодарность Усику за удачно проведенный бой.

"Чемпионские титулы WBA, IBF, IBO, а также WBO – снова, как это и должно быть, принадлежат украинцу! Саня, спасибо!" – написал президент.

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Зеленский подчеркнул, что украинцы не сомневались в победе Усика, не спали поздно ночью, чтобы воочию увидеть бой, и не сдерживали своих эмоций, следя за происходящим на ринге. Он также отметил, что это была тяжелая, но от того и ценная победа.

"Браво, Чемпион! Мощь Сила! Усик! УКРАИНА!!!" – эмоционально отреагировал президент на результат боксерского поединка.

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