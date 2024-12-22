'Понятно – тут победа Фьюри. Кто не ставит на Тайсона, тот дуралей'. Усик опозорил российских болельщиков

Бой-реванш Александра Усика и Тайсона Фьюри стал настоящим разочарованием для российских болельщиков, ставивших на британца. Многие из них заранее уверенно прогнозировали успех Цыганского короля, но итог боя оказался для них неожиданным.

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"Кто не ставил на Тайсона, тот дуралей," – позорились россияне в комментариях перед боем, уверяя, что шансы Усика минимальны. "Фьюри такой неуклюжий, но с его ростом и длинными руками Усику будет ой как тяжело сегодня," – рассуждали другие, отмечая, что британец к тому же прибавил в весе и подошел к бою "злее и наглее".

Особые надежды возлагали на физическое превосходство Фьюри. "Это бой легковеса и тяжа, Усик ничего не сможет сделать. Фьюри победит решением или после одного-двух нокдаунов," – делились своими прогнозами.

Но вместо ожидаемого триумфа Тайсона, юезров из РФ ждало глубокое разочарование. "Болел за Фьюри, но победы его не увидел. Уже видно, что ему нечего предложить," – сетовали разочарованные фанаты. Итоговый результат для них оказался шоком, а поддержка Усика вызвала лишь раздражение.

"За Фьюри и политика тут ни при чем! После того, что он сделал с Уайлдером, я не могу не болеть за него," – оправдывались преданные фанаты.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на воскресенье, 22 декабря, на ринге в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) чемпион WBC, WBA, WBO и IBO Александр Усик повторно победил Тайсона Фьюри и защитил свои титулы. Седьмой поединок украинца в супертяжелом весе завершился победой по очкам 116:112, 116:112, 116:112.

Сразу после окончания схватки было опубликованы впечатляющая статистика ударов и судейские записки.

Также в сеть выложили лучшие моменты поединка на видео.

Стоит отметить, что после оглашения победителя, Усик поднял над собой уникальный артефакт.

Комментируя свой успех украинский чемпион посвятил его всем матерям нашей страны.

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