'Почему ему позволяют?' Российский чемпион мира из дивизиона Гвоздика отказался от РФ

Чемпион полутяжелого веса Дмитрий Бивол (21-0, 11 КО) возмутился решением Всемирного боксерского совета (WBC), который отказывается санкционировать бои с участием россиян. Двукратный чемпион РФ решил отстраниться от страны-агресорки, отметив, что он родил в Кыргызстан.

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Об этом Бивол заявил в интервью YouTube-каналу Boxing News. 32-летний обладатель пояса Всемирной боксерской ассоциации (WBA) пожаловался на то, что WBC не дает ему подраться с соотечественником Артуром Бетербиевым (19-0, 19 КО). При этом он назвал смешной ситуацию, когда уроженцу Дагестана дают проводить поединки.

"Это меня не беспокоит, потому что, если честно, это смешно. Бетербиев по-прежнему россиянин. Почему ему позволяют драться, а мне – нет? Окей, он живет в Канаде, а я родился в Кыргызстане. Если ты там родился, то ты гражданин этой страны. Я провел там очень много времени. Я много времени провожу в США, а в России в прошлом году был меньше четырех месяцев. Это не главная проблема. Я не знаю, в чем у них проблема", – сказал Бивол.

Отметим, что Бивол и Бетербиев владеют всеми поясами дивизиона, в который победно вернулся украинец Александр Гвоздик (19-1, 15 КО).

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Гвоздик высказался о возможности провести поединок против кого-то из российского боксеров во время войны.

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