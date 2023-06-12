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"Почему ему позволяют?" Российский чемпион мира из дивизиона Гвоздика отказался от РФ

Александр Чеканов
Бокс
2 минуты
3,7 т.
'Почему ему позволяют?' Российский чемпион мира из дивизиона Гвоздика отказался от РФ

Чемпион полутяжелого веса Дмитрий Бивол (21-0, 11 КО) возмутился решением Всемирного боксерского совета (WBC), который отказывается санкционировать бои с участием россиян. Двукратный чемпион РФ решил отстраниться от страны-агресорки, отметив, что он родил в Кыргызстан.

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Об этом Бивол заявил в интервью YouTube-каналу Boxing News. 32-летний обладатель пояса Всемирной боксерской ассоциации (WBA) пожаловался на то, что WBC не дает ему подраться с соотечественником Артуром Бетербиевым (19-0, 19 КО). При этом он назвал смешной ситуацию, когда уроженцу Дагестана дают проводить поединки.

"Почему ему позволяют?" Российский чемпион мира из дивизиона Гвоздика отказался от РФ
Дмитрий Бивол

"Это меня не беспокоит, потому что, если честно, это смешно. Бетербиев по-прежнему россиянин. Почему ему позволяют драться, а мне – нет? Окей, он живет в Канаде, а я родился в Кыргызстане. Если ты там родился, то ты гражданин этой страны. Я провел там очень много времени. Я много времени провожу в США, а в России в прошлом году был меньше четырех месяцев. Это не главная проблема. Я не знаю, в чем у них проблема", – сказал Бивол.

"Почему ему позволяют?" Российский чемпион мира из дивизиона Гвоздика отказался от РФ
"Почему ему позволяют?" Российский чемпион мира из дивизиона Гвоздика отказался от РФ

Отметим, что Бивол и Бетербиев владеют всеми поясами дивизиона, в который победно вернулся украинец Александр Гвоздик (19-1, 15 КО).

"Почему ему позволяют?" Российский чемпион мира из дивизиона Гвоздика отказался от РФ

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Гвоздик высказался о возможности провести поединок против кого-то из российского боксеров во время войны.

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