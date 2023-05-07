Знаменитый украинский боксер добыл победу нокаутом. Видео

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик (19-1, 15 КО) добыл 15-ю досрочную победу в своей профессиональной карьере. На боксерском шоу в мексиканской Гвадалахаре 36-летний уроженец Харькова победил техническим нокаутом латвийца Ричардса Болотникса (19-7-1, 8 КО).

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Гвоздик не боксировал 3 года, завершив карьеру, но в феврале 2023-го вернулся в ринг, победив по очкам мексиканца Жозуэ Обандо (20-35-2, 15 КО).

В начале поединка ни один из боксеров не владел явным преимуществом. Украинец наносил много неакцентированных ударов, из-за чего бой больше напоминал спарринг. Гвоздик неплохо работал в защите корпусом, превосходя соперника.

В 3-м раунде украинец пропустил левый боковой, но ответил сильным апперкотом. Было заметно, что Александру не хватает работы ног. Несколько раз наш боксер залез в угол, однако Болотникс не смог этим воспользоваться.

Развязка наступила в 6-й трехминутке. Правый хук Гвоздика прилетел точно в голову оппоненту. Саша бросился на добивание, вынудив латвийца взять колено.

Он успел поднять, однако рефери не дал продолжить драться, остановив встречу.

После боя Гвоздик отметил, что доволен результатом и не собирается останавливаться на достигнутом.

"Прекрасное чувство быть снова в строю. Спасибо команде и моим друзьям, которые прилетели меня поддержать. Важный шаг сделан, жду новых вызовов в будущем", – написал Гвоздик в Instagram.

Как сообщал OBOZREVATEL, за несколько дней до боя Гвоздик дал большое интервью для британского портала Boxing News, где коснулся и темы войны. Боксер признался, что до начала полномасштабного вторжения действительно верил, что россияне – наши братья.

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