'Мы будем не обниматься': знаменитый украинский боксер высказался о бое с россиянином

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик (19-1, 15 КО) допустил возможность проведения боя с российским боксером. 36-летний харьковчанин отметил, что он ждет боя за титул, а в его дивизионе сейчас всеми поясами владеют представители РФ Артур Бетербиев (19-0, 19 КО) и Дмитрий Бивол (21-0, 11 КО)

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Об этом Гвоздик заявил в интервью YouTube-каналу "Два боковых". Боксер добавил, что в украинцы вряд ли будут сильно расстроены, если ему удастся победить кого-то из россиян. По словам Александра, он твердо намерен вернуть себе титул чемпиона мира.

"Сейчас многие говорят, что не нужно драться с россиянами или выступать с ними на одной арене. Это сложный вопрос. Но мы же с ними не в шахматы играть будем, а драться. Если я буду бить россиянина, не думаю, что в Украине кто-то сильно расстроится. Но я не знаю, как это сейчас организовать. Посмотрим, что будет в будущем. Потому что сейчас, если мне боксировать за титул WBA, то это все равно Бивол. Надеюсь, что в этот раз Канело с ним справится. Но если нет, то что мне еще делать? Нужен бой за титул. Даже если будем боксировать с россиянином, то мы будем не обниматься, а драться", – сказал Гвоздик.

Напомним, единственное поражение на профессиональном ринге украинец потерпел от Бетербиева, которому проиграл техническим нокаутом осенью 2019 года. После боя Гвоздик объявил о завершении карьере, однако спустя 3,5 года вернулся в бокс. 6 мая Александр нокаутировал латвийца Ричарда Болотникса.

Как сообщал OBOZREVATEL, исполком Международного олимпийского комитета (МОК) заявил о непризнании Международной федерации бокса (IBA), которой руководит россиянин Умар Кремлев.