'Нет в Украине, не будет и в России': боксерам из РФ не дадут провести чемпионский бой за пояс WBC, но жалеют кадыровца

Всемирный боксерский совет (WBC) не собирается санкционировать поединки российских спортсменов, пока в Украине продолжается война с РФ. В частности, это касается боя за звание абсолютного чемпиона полутяжелого веса между обладателем титулов WBC, WBO и IBF Артуром Бетербиевым (19-0, 19 КО) и Дмитрием Биволом (21-0, 11 КО), которому принадлежит пояс WBA Super.

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На днях стало известно, что переговоры между уроженцами России зашли в тупик, однако президент WBC Маурисио Сулейман заявил, что даже если бы бой Бетербиева и Бивола состоялся в ближайшее время, на кону не стоял бы пояс его организации, а значит, и звание абсолютного чемпиона дивизиона.

По словам Сулеймана, в WBC действует запрет на российских боксеров из-за кровавой войны, которую ведут в Украине оккупанты РФ.

"WBC не может санкционировать бой с Дмитрием Биволом из-за нашей позиции по России и ее войне с Украиной. WBC не принял бы этот поединок, он бы был без нашего титула на кону. На сегодняшний день такова позиция организации. Пока бокса нет в Украине, мы не примем бокс в России. По крайней мере, он не будет санкционирован WBC", – заявил Сулейман Izquierdazo.

Парадоксальность ситуации в том, что запрет Всемирного боксерского совета распространяется только на Бивола, а вот чеченец Бетербиев в организации считается канадцем и якобы выступает под "кленовым" флагом, хотя до последнего времени выходил с триколором и чуть ли не ел с рук Кадырова, представляя бойцовский клуб "Дона".

Так что санкции организации на кадыровца официально не распространяются. Поэтому в ближайшее время, по словам Сулеймана, он должен провести защиту против обязательного претендента по линии WBC – британца Каллума Смита, а Бивол будет дожидаться сентября и реванша с Саулем Канело Альваресом.

Напомним, что чемпионский пояс WBC в полутяжелом весе Бетербиев отобрал в октябре 2019-го у украинца Александра Гвоздика, который вел по очкам, но проиграл техническим нокаутом.

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