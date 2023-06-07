'Победил дважды'. У Хэйни сделали неожиданное заявление про случившееся с Ломаченко

Билл Хэйни, отец и тренер абсолютного чемпиона в легком весе Дэвина Хэйни (30-0, 15 КО) заявил, что его сын добыл двойную победу в бою против Василия Ломаченко (17-3, 11 КО). По мнению наставника, украинец впервые проиграл на ринге, а затем, когда подал протест.

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"Ты проиграл. Ты проиграл в бою, а затем еще раз. Тебе следует принять поражение как подобает мужчине, вместо того чтобы говорить, что ты будешь обращаться во все инстанции и искать способ опротестовать результат, за который единогласно проголосовали трое судей", - заявил Хэйни-старший в интервью YouTube-каналу DontaesBoxingNation, перевод которого приводит fightnews.

Напомним, что 21 мая Лома провел свой 20-й поединок на профессиональном ринге. Бой в легком весе на арене MGM Grand Garden Arena против Девина Хэйни прошел все 12 раундов и завершился единогласным решением судей 116-112, 115-113, 115-113 в пользу американца.

Отметим, что судейские записки, которые были опубликованы после поединка, вызвали жаркие споры среди экспертов и болельщиков.

Команда Ломаченко объявила о том, что подает протест на результат боя. Кроме того, статистика ударов боя подтверждает, что украинец выиграл как минимум пять раундов.

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