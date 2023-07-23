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Ломаченко не стал осуждать Россию за страшный обстрел Одессы

Максим Иншаков
Бокс
2 минуты
2,8 т.
Василий Ломаченко

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко у себя в соцсетях не стал никак реагировать на ракетный обстрел Одессы. 35-летний уроженец Белгород-Днестровского вместо осуждения оккупантов или каких-то слов сочувствия просто проигнорировал все страшные события 23 июля.

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И в Facebook, и в Instagram, и в Telegram боксера на момент публикации этой новости последним постом является поздравление 21 июля. В этот день православные христиане отмечают день памяти Казанской иконы Божией Матери.

Ломаченко не стал осуждать Россию за страшный обстрел Одессы
Ломаченко не стал осуждать Россию за страшный обстрел Одессы
Ломаченко не стал осуждать Россию за страшный обстрел Одессы

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 23 июля российские оккупационные войска совершили массированную ракетку атаку по территории Одессы и области. Больше всего досталось историческому центру города на побережье Черного моря: там повреждены памятники архитектуры, собор, жилые дома.

Ломаченко не стал осуждать Россию за страшный обстрел Одессы

Среди поврежденных и частично разрушенных объектов – памятники архитектуры в историческом центре Одессы, который находится под охраной ЮНЕСКО. В частности, Дом ученых и Спасо-Преображенский кафедральный собор УПЦ МП, который когда-то уничтожали "советы".

Ломаченко не стал осуждать Россию за страшный обстрел Одессы

В российском минобороны, цинично оправдываясь за ракетные удары по Одессе, заявили, якобы в одесском соборе "готовились теракты против РФ".

Ломаченко не стал осуждать Россию за страшный обстрел Одессы

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