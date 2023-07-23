Ломаченко не стал осуждать Россию за страшный обстрел Одессы

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко у себя в соцсетях не стал никак реагировать на ракетный обстрел Одессы. 35-летний уроженец Белгород-Днестровского вместо осуждения оккупантов или каких-то слов сочувствия просто проигнорировал все страшные события 23 июля.

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И в Facebook, и в Instagram, и в Telegram боксера на момент публикации этой новости последним постом является поздравление 21 июля. В этот день православные христиане отмечают день памяти Казанской иконы Божией Матери.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 23 июля российские оккупационные войска совершили массированную ракетку атаку по территории Одессы и области. Больше всего досталось историческому центру города на побережье Черного моря: там повреждены памятники архитектуры, собор, жилые дома.

Среди поврежденных и частично разрушенных объектов – памятники архитектуры в историческом центре Одессы, который находится под охраной ЮНЕСКО. В частности, Дом ученых и Спасо-Преображенский кафедральный собор УПЦ МП, который когда-то уничтожали "советы".

В российском минобороны, цинично оправдываясь за ракетные удары по Одессе, заявили, якобы в одесском соборе "готовились теракты против РФ".

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