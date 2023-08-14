'Неприятели отступят': Ломаченко высказался об Украине, 'забыв', что 'зло сатаны овладело Россией'

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко призвал к единству украинский народ. Он процитировал "Духовные поучения" архимандрита Фаддея Витовницкого (1914-2003) из Сербии, в которых тот, в частности, предрекает конец света со словами "зло сатаны овладело Россией".

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Соответствующий пост Ломаченко сделал на своей странице в социальной сети Instagram, которая продолжает быть недоступной в Украине. Боксер опубликовал часть главы "О современных людях", где старец Сербской православной церкви призывает верующих соотечественников к единению.

"Нам необходимо быть единомышленниками в своей стране. Если мы сможем этого добиться, наши неприятели отступят. Израильский народ терпел поражение от неприятелей всякий раз, когда отступал от Господа, но Господь всегда вел его к искреннему раскаянию. Господь всегда с нами. Люди переменчивы, как ветер. Сегодня они – за тебя, завтра – против. Кто может остановить ветер? Кто может угодить всему свету? Если стараешься угодить каждому, обязательно попадешь в беду", – написал Василий.

Отметим, что в главе "О конце света", которую Василий проигнорировал, Витовницкий жалуется на то, что "в цивилизованных странах мира стремятся отвлечь человека, особенно молодого, от размышлений о смысле жизни, об истинных ценностях человеческой личности". "Нет надежды, что какая-то страна, хотя бы и православная Россия, засияет светом спасения для всех людей. В России власть по-прежнему притесняет Церковь и веру. Эти притеснения способствуют тому, что люди становятся и остаются верующими. Но зло сатаны овладело и Россией", – пишет архимандрит.

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Ломаченко принял однозначное решение по своей карьере из-за войны в Украине. До этого боксер не стал никак реагировать на ракетный обстрел Одессы 23 июля.

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