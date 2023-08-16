Ломаченко российским фильмом призвал 'преодолевать все мирно'. Фотофакт

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко у себя в соцсетях порасуждал об испытаниях, через которые проходят люди. 35-летний уроженец Белгород-Днестровского уверен, что все трудности нам даются для того, чтобы мы их научились преодолевать, при этом сильно не переживая.

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"Здесь, на земле, нет ничего, что может дать нам покой: ни богатство, ни честь, ни слава, ни положение в обществе, ни наши родные и близкие не могут нам дать безмятежного и непоколебимого душевного мира. Единственный Податель жизни, радости и мира – Бог. Он дает покой, тишину и радость ангелам и святым и нам здесь, на земле", - написал Василий.

Свой пост Ломаченко сопроводил российским фильмом ""Мама, я ухожу в монастырь" про девушку Лену, которая была успешной москвичкой, но в один момент решила изменить свою жизнь. 23-летняя россиянка управляла собственным модельным агентством, писала музыку, но стала монахиней в монастыре в Орске.

Как сообщал OBOZREVATEL, не так давно в Instagram Ломаченко призвал к единству украинский народ. Он процитировал "Духовные поучения" архимандрита Фаддея Витовницкого (1914-2003) из Сербии, в которых тот, в частности, предрекает конец света со словами "зло сатаны овладело Россией".

Ранее Василий Ломаченко принял однозначное решение по своей карьере из-за войны в Украине. До этого боксер не стал никак реагировать на ракетный обстрел Одессы 23 июля.

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