"Отложить навсегда". На долгожданном бою Усика поставили крест

Один из самых долгожданных и неожиданных боев в истории между чемпионом WBA, WBO, IBF, IBO в сверхтяжелом весе Александром Усиком (19-0, 13 КО) и обладателем абсолютного титула во втором среднем весе Саулем Альваресом (57-2-2, 39 КО) теперь вряд ли состоится. Об заявил бывший чемпион мира Джемел Герринг (23-3, 11 KO), комментируя результат между Альваресом и Биволом.

31-летний россиянин 8 мая нанес Канело (прозвище Альвареса) сенсационное поражение и отстоял чемпионский титул.

"Да, я фанат Канело, но мы теперь можем навсегда отложить разговор о Каннело – Усик", – написал Херринг в Twitter.

Yea… I’m a Canelo fan, but we can put that Canelo-Usyk talk to rest, for good… pic.twitter.com/ds1es4IkDA