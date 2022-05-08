"Отложить навсегда". На долгожданном бою Усика поставили крест

Один из самых долгожданных и неожиданных боев в истории между чемпионом WBA, WBO, IBF, IBO в сверхтяжелом весе Александром Усиком (19-0, 13 КО) и обладателем абсолютного титула во втором среднем весе Саулем Альваресом (57-2-2, 39 КО) теперь вряд ли состоится. Об заявил бывший чемпион мира Джемел Герринг (23-3, 11 KO), комментируя результат между Альваресом и Биволом.

31-летний россиянин 8 мая нанес Канело (прозвище Альвареса) сенсационное поражение и отстоял чемпионский титул.

"Да, я фанат Канело, но мы теперь можем навсегда отложить разговор о Каннело – Усик", – написал Херринг в Twitter.

Видео дня

Yea… I’m a Canelo fan, but we can put that Canelo-Usyk talk to rest, for good… pic.twitter.com/ds1es4IkDA — Jamel Herring (@JamelHerring) May 8, 2022

5 мая Альварес заявил о готовности выйти в ринг против украинца Усика.

Несколько месяцев назад назад промоутер Эдди Хирн признавался, что Канело мог бы подраться с крымчанином, но это бы случилось в неком договорном промежуточном весе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывший чемпион мира по боксу в нескольких весовых категориях Рой Джонс оценил шансы Александра Усика и Сауля Альвареса в их гипотетическом бою.

Ранее Александр Усик, отвечая на вопрос о своем теоретическом поединке с Альваресом признался, что готов на эту битву, но при одном условии.

Крымчанин попробует спуститься в другой вес если ему оставят все пояса в супертяжах.

Напомним, что 7 ноября прошлого года Альварес впервые в истории суперсреднего весе завоевал титул абсолютного чемпиона.

Обладатель поясов WBC, WBA и WBO в Лас-Вегасе досрочно победил владельца титула IBF Калеба Планта (21-1, 12 KO) из США.